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Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 января 2021 года

Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
Последние новости о коронавирусе не спешат поддержать праздничное настроение людей. Болезнь не знает ни каникул, ни усталости. Новые случаи заражения в 2021 году регистрируются почти также часто, как и в 2020-м.
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Эксперты надеются, что именно в 2021 году борьба с коронавирусом выходит на финишную прямую. Впрочем, пока новогодние каникулы не заставили статистику новых случаев заражения показать снижение скорости распространения болезни.

Во всем мире люди устали ждать исчезновения болезни по каким-либо естественным причинам. Теперь многие возлагают большие надежды на вакцину от коронавируса. В России существует уже несколько препаратов, которые могут защитить от заражения. В частности, в Москва "Спутник V" с каждым днем применяется все более активно. Право на первоочередной доступ к вакцине имеют люди, входящие в различные группы риска.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 815 676
  • Умерли – 11 280
  • Выздоровели – 633 702

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 186 336
    • Умерли – 57 559
    • Выздоровели – 2 580 138

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 84 380 409
    • Умерли – 1 835 668
    • Выздоровели – 59 551 848

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    Автор: 3 января 2021, 00:01

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