Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 января 2021 года

Эксперты надеются, что именно в 2021 году борьба с коронавирусом выходит на финишную прямую. Впрочем, пока новогодние каникулы не заставили статистику новых случаев заражения показать снижение скорости распространения болезни.
Во всем мире люди устали ждать исчезновения болезни по каким-либо естественным причинам. Теперь многие возлагают большие надежды на вакцину от коронавируса. В России существует уже несколько препаратов, которые могут защитить от заражения. В частности, в Москва "Спутник V" с каждым днем применяется все более активно. Право на первоочередной доступ к вакцине имеют люди, входящие в различные группы риска.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 815 676
- Умерли – 11 280
- Выздоровели – 633 702
Коронавирус в России
- Заболели – 3 186 336
- Умерли – 57 559
- Выздоровели – 2 580 138
Коронавирус в мире
- Заболели – 84 380 409
- Умерли – 1 835 668
- Выздоровели – 59 551 848
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