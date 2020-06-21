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Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 июня 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 июня 2020 года

Статистика коронавируса в России и мире 21 июня. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС/www.globallookpress.com
В России могут начать производство вакцины от коронавируса предстоящей осенью. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки в России выявлено 7 889 человек с коронавирусом. С начала эпидемии в нашей стране выявлено более 576 тысяч случаев заражения. Выздоровели свыше 334 тысяч человек.

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Специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи могут приступить к выпуску вакцины от коронавируса осенью этого года. Об этом сообщил директор научного центра Александр Гинцбург.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей сохранить удаленный режим работы еще "ближайшие недели и даже месяц-другой". Это важно, поскольку город выходит из карантина, отметил мэр.

В Московской области объявили о новом этапе ограничительных мер. В конце июня откроются все магазины и музеи без ограничений, а в июле начнут работать фитнес-центры и детские лагеря. С 25 июня в регионе откроются торговые центры.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,68 миллиона человек. Скончались около 460 тысяч пациентов. В США выявили 2,2 миллиона зараженных, в Бразилии – 1,3 миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 212 956

Умерли – 3 434

Выздоровели – 130 431

Коронавирус в России

Заболели – 576 952

Умерли – 8 002

Выздоровели – 334 592

Коронавирус в мире

Заболели – 8 527 990

Умерли – 454 880

Выздоровели – 4 460 060

Статистика коронавируса в России и мире на 21 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва210 7853 434130 431
Россия576 9528 002334 592
США2 216 785122 819705 059
Весь мир8 680 963
460 880
4 660 833

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21 июня 2020, 01:30

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