Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 июня 2020 года

За последние сутки в России выявлено 7 889 человек с коронавирусом. С начала эпидемии в нашей стране выявлено более 576 тысяч случаев заражения. Выздоровели свыше 334 тысяч человек.
Специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи могут приступить к выпуску вакцины от коронавируса осенью этого года. Об этом сообщил директор научного центра Александр Гинцбург.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей сохранить удаленный режим работы еще "ближайшие недели и даже месяц-другой". Это важно, поскольку город выходит из карантина, отметил мэр.
В Московской области объявили о новом этапе ограничительных мер. В конце июня откроются все магазины и музеи без ограничений, а в июле начнут работать фитнес-центры и детские лагеря. С 25 июня в регионе откроются торговые центры.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,68 миллиона человек. Скончались около 460 тысяч пациентов. В США выявили 2,2 миллиона зараженных, в Бразилии – 1,3 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 212 956
Умерли – 3 434
Выздоровели – 130 431
Коронавирус в России
Заболели – 576 952
Умерли – 8 002
Выздоровели – 334 592
Коронавирус в мире
Заболели – 8 527 990
Умерли – 454 880
Выздоровели – 4 460 060
Статистика коронавируса в России и мире на 21 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|210 785
|3 434
|130 431
|Россия
|576 952
|8 002
|334 592
|США
|2 216 785
|122 819
|705 059
|Весь мир
|8 680 963
|460 880
|4 660 833
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