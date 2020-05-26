Известный врач описал сценарий второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России не будет такой сильной, как первая, уверен глава исполкома регионального отделения движения "Сильная Россия" в Астраханской области, военный врач Сергей Кодюшев. По его словам, к осени наша страна подойдет со значительным количеством имунной прослойки. Это не даст инфекции распространиться взрывообразно, подчеркнул специалист.
Ко второй волне коронавирус сильно ослабеет, поэтому Россия пройдет через нее с гораздо меньшими потерями, считает Кодюшев. К тому же, сейчас активно разрабатываются вакцины от COVID-19, напомнил эксперт.
"Вторая волна просто обязана появиться, за ней пойдут третья и четвертая, но и все человечество и Россия в частности будут уже к ним достаточно подготовленными", – сказал Кодюшев в комментарии для "Дни.ру".
Он напомнил, что любой вирус при длительном взаимодействии с человеком ослабевает. "У него нет цели убить человеческую расу, его цель – удержаться и сохраниться, и он самостоятельно потихоньку снижает свое действие. Плюс человечество и само вырабатывает стойкий иммунитет к любому вновь появившемуся заболеванию", – пояснил врач.
Коронавирус в России за последние сутки выявили у 8 915 человек, выздоровели 12,3 тысячи пациентов. За время эпидемии COVID-19 в нашей стране заразились более 362 тысяч человек.
Лидером по числу зараженных остается Москва. В столице за сутки зафиксировали 2 830 новых случаев коронавируса, умерли 76 пациентов. В Московской области и Санкт-Петербурге заболели 817 и 363 человека соответственно.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Темы
Где пропала невест а покойника?
Отличницы знают толк в жизни
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Мужик из интернета
Ностальгия по 80 м
Хочу жениться на феминистке