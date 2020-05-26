"Приказываю начать подготовку": Путин назвал дату парада Победы в Москве

Президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин отдал приказ начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие пройдет 24 июня.



"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В столице России и других городах", – заявил глава государства на телеконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.



Также президент назвал новую дату марша Бессмертного полка. Шествие пройдет 26 июля.

Дата 24 июня выбрана неслучайно. В этот день 75 лет назад прошел первый Парад Победы. По Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны.

Военный парад в честь 75-летия Победы традиционно должен был состояться 9 мая. Однако из-за напряженной ситуации с коронавирусом глава государства 16 апреля объявил о переносе торжественного мероприятия.

В те дни страна приближалась к пику эпидемии коронавируса, спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации было проблематично. "Риски слишком высоки", – сказал президент.

В этом году 9 мая россияне отпраздновали дома. В Москве прошел воздушный парад, а марш Бессмертного полка состоялся в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что на парад Победы – 2020 приглашены многие иностранные лидеры – президент Франции Эммануэль Макрон, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и другие. Будут ли им рассылаться новые приглашения, или действуют старые, пока не известно.