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Прорыв: создано лекарство от коронавируса

Прорыв: создано лекарство от коронавируса

Фото: Zygimantas Gedvila/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Ситуация с коронавирусом в мире остается острой. К счастью, американские ученые нашли средство для полной блокировки опасной инфекции.
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Специалистам удалось найти антитело STI-1499, которое может полностью заблокировать коронавирус и защитить клетки человека от заражения. Принцип его действия заключается в том, что оно "обволакивает" вирус и выводит его из человеческого организма в течение четырех суток.

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Основатель компании Sorrento Therapeutics доктор Генри Джи подчеркнул, что это лекарство, которое работает. Однако, как заявили ученые, исследования были проведены пока лишь в лабораториях, поэтому начать производство препарата против коронавируса в мире сейчас невозможно.

Генри Джи заверил, что с применением данного лекарства ограничительные меры и социальная дистанция между людьми уже не потребуются. Ранее ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской университетской больницы пришли к выводу, что противовирусный препарат "Рибавирин" может оказаться эффективным от коронавируса. Сейчас он применяется против гепатита и других инфекций.

Напомним, эффективное в 100% случаев лекарство от коронавируса в мире до сих пор не найдено. Перед специалистами стоят две задачи: помочь организму справиться с симптомами заболевания, а также остановить размножение вируса.

Автор: 17 мая 2020, 15:06 Источник: Fox News ✓ Надежный источник
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