Вирусолог назвал сроки создания действующего лекарства от COVID-19

Специалисты многих стран мира разрабатывают вакцины от коронавируса COVID-19. Однако до начала применения препараты должны пройти несколько этапов испытаний.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков полагает, что лекарство от коронавируса может появиться уже в текущем году. Ученый отметил, что препарат будет содержать антитела, необходимые иммунитету для борьбы с инфекцией. Волчков пояснил: средство не будет бороться с вирусом самостоятельно, но даст организму ресурсы для более быстрой и эффективной реакции на заражение.

Специалист добавил, что лекарство от коронавируса разрабатывают исследователи из американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals. Недавно представители фирмы объявили, что клинические испытания препарата стартуют летом. Выпустить его на рынок планируется осенью, пишут "Известия".

По мнению Волчкова, российская медицина успешно борется с коронавирусом COVID-19. Ученый обратил внимание, что снять ограничительные меры в стране можно будет лишь после того, как вирусом переболеет около трети населения.

По последним данным, в России коронавирусом заразились более 232 тысяч человек. Свыше 43 тысяч пациентов выздоровели, 2120 скончались.