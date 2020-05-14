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"Не будьте идиотами!": доктор Мясников разразился гневной речью

Александр Мясников. Кадр youtube.com
Врач Александр Мясников пожаловался на нападки неадекватных пользователей. Специалисту приходится быть аккуратным в интернет-пространстве.

Продолжение: Дочь раскрыла причину заражения Пескова коронавирусом
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В эфире ютуб-шоу "Соловьев Live" Александр Мясников рассказал, что, после того как он стал руководителем информационного центра по коронавирусу, пользователи стали следить за каждым его словом. Теперь специалист не может говорить все, что на самом деле думает.

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Один комментатор посчитал странным, что врач надел защитный костюм для посещения больных COVID-19, хотя сам отрицал его эффективность. "Не будьте идиотами! Это безопасность врачей. Если я пойду без костюма, то другой решит, что ему тоже так можно", – объяснил свою позицию Александр Мясников.

Ранее глава инфоцентра по коронавирусу заявил, что при заражении в реанимацию чаще всего попадают пациенты старше 65 лет с ожирением. "У них набор хронических болезней, как у любого человека с ожирением: гипертония, диабет. Это все входит в рамки избыточной массы тела", – цитирует Александра Мясникова сайт "Комсомольская правда".

По последним данным, коронавирусом в России заразился 242 271 человек. Лидером по числу заболевших является Москва. В столице зарегистрировали 126 004 случая инфицирования. За весь период выздоровели 48 003 россиянина, умерли 2 212 пациентов.

Автор: 14 мая 2020, 08:57 Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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