Официально: число зараженных коронавирусом в России возросло

Все новые зараженные коронавирусом граждане в последние две недели посещали Италию. "Один случай в Калиниградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области", – говорится на официальном сайте ведомства. Стоит отметить, что все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Специалисты подчеркнули, что уже установлен круг людей, которые общались с зараженными после их возвращения в Россию. "Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение", – цитирует экспертов сайт Роспотребнадзора.
По последним данным, в России были зафиксированы 17 случаев заболевания коронавирусом. Гражданам дали рекомендации о том, как снизить риск заражения. Так, к примеру, стоит избегать посещения мест с большим скоплением людей, а также регулярно мыть руки.
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