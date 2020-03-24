В Башкирии появились первые зараженные коронавирусом

Стало известно, что в Башкирии выявлены первые случаи COVID-19. Два человека из общего числа зараженных приехали из-за границы.
В данный момент эксперты занимаются теми, кто контактировал с инфицированными, пишет ToDay News Ufa. Ранее в Башкирии не был подтвержден ни один случай заражения коронавирусом.
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