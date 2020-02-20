Ученый назвал сроки начала эпидемии коронавируса в России

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев спрогнозировал начало эпидемии нового коронавируса из Китая в России. По мнению ученого, она вспыхнет в октябре 2020 года, сообщает FlashNord.
Лукашев обратил внимание, что подобные вирусы распространяются волнами и COVID-2019 не погибнет, а продолжит шествие по миру. Ученый считает, что Россия может попасть во вторую волну эпидемии. При этом научное сообщество призывает граждан не паниковать и напоминает, что меры по предотвращению проникновения вируса в страну принимаются уже сейчас, пишут "Известия".
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