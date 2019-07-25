Аспирин признали смертельно опасным

Врач-кардиолог Антон Родионов заявил, что прием аспирина в качестве профилактики от инфаркта может нанести вред здоровью. По мнению эксперта, медикам не следует выписывать этот препарат людям, не страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.
Эксперт отметил, что аспирин действительно может предупредить инфаркт, но его влияние незначительно. При этом риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения во время приема лекарства резко увеличивается, передает URA.ru.
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