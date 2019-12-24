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Здоровье

Как обнаружить колоректальный рак на ранних стадиях

Фото: www.globallookpress.com
Ученые из Японии провели масштабное исследование. В результате и  удалось выяснить, как распознать колоректальный рак на ранних стадиях развития. 
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Оказалось, что предвестниками рака кишечника являются микроорганизмы Atopobium parvulum и Fusobacterium nucleatum. На ранних стадиях развития онкологического заболевания. На ранних стадиях его развития значительно изменяется микрофлора кишечника. 

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Поэтому один из авторов исследования Синичи Ячида пришел к необычному выводу. По его мнению, колоректальный рак является не только генетическим, но и микробным заболеванием.

По словам медиков, этот вид рака распространяется по организму больного медленнее других. Отсюда следует вывод, что у пациентов с этим онкологическим заболеванием высокие шансы на выздоровление при условии, что они обнаружат его на ранних стадиях.

Отметим, существует несколько профилактических действий в отношении колоректального рака. Во-первых, необходимо попрощаться с вредными привычками – алкоголем и сигаретами. Во-вторых, специалисты рекомендуют соблюдатьсбалансированную диету. То есть, добавить в рацион больше продуктов с клетчаткой и есть меньше обработанного мяса,  сообщает ToDay News Ufa.

24 декабря 2019, 16:31

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