Онкологи назвали способ спастись от распространенного вида рака

Специалисты из США провели исследование, по итогам которого была выявлена взаимосвязь между лишним весом и риском возникновения рака молочной железы. Они установили, что у похудевших женщин угроза заболеть онкологией снижалась, передает телеканал "360".
Эксперты исследовали показатели здоровья 180 тысяч женщин старше 50 лет. Их вес трижды измеряли в течение 10 лет. Выяснилось, что при умеренном похудении – от двух до пяти килограммов – риск возникновения рака молочной железы снижался на 13%.
Популярные темы форума
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Замуж за мусульманина
Переспала с сыном подруги.
Ненависть к родителям.
Зачем бедные плодятся?
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.