Усугубит ситуацию: почему опасна минеральная вода

Многие думают, что минеральная вода крайне полезна для здоровья. Как оказалось, это не так.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что минеральная вода бывает двух видов – столовая и лечебная, сильноминерализованная. Первую можно пить почти без ограничений.

"Но существуют рекомендации по объему воды вообще. Свою суточную норму можно рассчитать, умножив собственный вес, количество килограммов, на 30 миллилитров. Учитывать надо и ту воду, которая содержится в пище и напитках", – объяснила врач.

А вот лечебную минеральную воду нельзя пить без предварительного медицинского обследования. Регулярно потребляя ее, можно получить заболевания, сообщает издание "Царьград".

"Существуют щелочные и кислотные минеральные воды. В зависимости от организма, прежде всего в связи с имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта назначаются те или иные. При язве или гастрите кислотные воды нанесут вред больному", – заявила Соломатина.

Кроме того, она отметила, что не стоит пить воду стаканами. По данным телеканала "360", каждые полчаса нужно делать по паре глотков. Этого будет достаточно для нормальной работы организма.