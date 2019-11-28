Названа безопасная доля алкоголя для обоих полов

Разумеется, для полной защиты исследователи рекомендуют отказаться от алкоголя насовсем. Токсины, содержащиеся в горячительных напитках, не только не дают полноценно усваиваться полезным веществам, но и приводят к тому, что организм перестает "воспринимать" витамины. В свою очередь это ведет к развитию серьезных заболеваний, в том числе онкологии.
Как сообщает телеканал "360", женщинам можно выпивать 0,3 литра пива. При желании этот напиток можно заменить бокалом вина. Что касается мужчин, у них максимальная безопасная доза выше в два раза – 0,6 пива или два бокала терпкого, подчеркивает РИА ФАН.
Как уточняет Life, медики не рекомендуют мужчинам употреблять алкоголь в чистом виде в дозировке свыше 24 граммов в день, а женщинам – свыше 12 граммов. Врачи настаивают на полном отказе от горячительных напитков, а если такой возможности нет, то просят хотя бы два дня в неделю сделать "трезвыми".
В связи с подступающими холодами желание засесть дома с чашечкой горячего глинтвейна или бокальчиком виски становится все более манящим. Также нередки случаи, когда после долгого нахождения на морозе предлагают выпить чего-нибудь крепкого, чтобы согреться. Медики предостерегли народ и на этот счет, порекомендовав вместо алкоголя горячие чай и кашу.
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