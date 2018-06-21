Ученые разрешили пить алкоголь маленькими дозами
Эта доза равна не более десяти граммам спирта (стандартная порция алкоголя). По словам ученых, употребляя столько алкоголя каждый день, люди могут обезопасить себя от риска развития различных видов рака.
Однако любителям выпить не стоит сильно радоваться: эксперты подчеркнули, что каждая лишняя доза алкоголя увеличивает вероятность зарождения некоторых видов онкологических заболеваний, передает телеканал "360".
К таким выводам ирландские специалисты пришли, проведя исследование с участием более 99 тысяч человек. Ученые следили за состоянием здоровья добровольцев более восьми лет.
Как писали Dni.Ru, в среднем для мужчин безопасной для здоровья дозой алкоголя является 14 "стандартов" в неделю и четыре "стандарта" в день. Для женщин – не больше семи и трех "стандартов" соответственно. "Стандартом" считается рюмка (45 миллилитров) крепкого алкоголя, бокал (150 миллилитров) сухого вина или кружка пива (360 миллилитров).
Однако не стоит забывать о том, что злоупотребление спиртными напитками наносит сильнейший удар по организму и вызывает алкогольную зависимость. В частности, ранее эксперимент немецких ученых доказал, что чрезмерное потребление горячительных напитков способствует развитию сердечной недостаточности.
Женщина считает, что юношу продвигает некий спонсор
Телеведущая приняла участие в блиц-опросе
Тренер по фигурному катанию оставил интригующий пост в соцсети
Опубликованное видео шоумена произвело фурор