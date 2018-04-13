Названа безопасная доза алкоголя

Группа ученых из Университета Шеффилда (Великобритания) провела исследование, в котором приняли участие почти 600 тысяч человек, употреблявших алкоголь. Специалисты определили, как влияют на организм человека разные дозы спиртного.

Участники эксперимента еженедельно употребляли от 100 до 350 граммов алкоголя. Перед началом исследования добровольцы прошли медицинские обследования, которые выявили, что у них нет проблем с сердечно-сосудистой системой.

Выяснилось, что у среднестатистического 40-летнего человека, пьющего до 350 граммов чистого алкоголя в неделю, продолжительность жизни снижалась на один-два года. Проведя анализ, медики пришли к выводу, что при употреблении еще большего количества могут развиться сердечно-сосудистые заболевания и инсульт, сообщает издание New Scientist. Более того, исследование показало: даже в небольших дозах спиртного нет никакой пользы.

Данное исследование подтвердило предыдущее, согласно которому безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин — 112 граммов чистого спирта в неделю. Это количество соответствует 3,4 литра пива крепостью 4% или шести бокалам вина.

В 2017 году американские ученые провели необычный эксперимент, который продемонстрировал, как алкоголь трансформирует человеческую личность. Опыт показал, что восприятие пьяными людьми самих себя очень сильно меняется. В частности, они думали, что стали менее ответственными, но более открытыми для новых впечатлений.