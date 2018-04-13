Названа безопасная доза алкоголя
Участники эксперимента еженедельно употребляли от 100 до 350 граммов алкоголя. Перед началом исследования добровольцы прошли медицинские обследования, которые выявили, что у них нет проблем с сердечно-сосудистой системой.
Выяснилось, что у среднестатистического 40-летнего человека, пьющего до 350 граммов чистого алкоголя в неделю, продолжительность жизни снижалась на один-два года. Проведя анализ, медики пришли к выводу, что при употреблении еще большего количества могут развиться сердечно-сосудистые заболевания и инсульт, сообщает издание New Scientist. Более того, исследование показало: даже в небольших дозах спиртного нет никакой пользы.
- Что сегодня к чаю?— Cellardine RUS (@CellardineRus) 6 мая 2017 г.
- Винишко!#вино #мирвина #рестораны #сомелье #вседлявина #wine #Cellardine #аксессуарыдлявина pic.twitter.com/sRoIG7rEOL
Данное исследование подтвердило предыдущее, согласно которому безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин — 112 граммов чистого спирта в неделю. Это количество соответствует 3,4 литра пива крепостью 4% или шести бокалам вина.
В 2017 году американские ученые провели необычный эксперимент, который продемонстрировал, как алкоголь трансформирует человеческую личность. Опыт показал, что восприятие пьяными людьми самих себя очень сильно меняется. В частности, они думали, что стали менее ответственными, но более открытыми для новых впечатлений.
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