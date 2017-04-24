Названа допустимая дневная доза водки

В Министерстве здравоохранения России планируют разработать наклейки, на которых будет указана допустимая норма алкоголя в день. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя инициативу ведомства, рассказал, что без вреда для организма можно употреблять даже спирт.

По его словам, предельная дневная норма водки в день составляет 60 граммов. "Это медицински безопасные дозы. А что там напишет Минздрав? Когда это человек должен прочитать? В трезвом виде? В трезвом виде он это прочитал и запомнил. А если он пьян, он что, будет читать эти этикетки?" – цитирует специалиста НСН.