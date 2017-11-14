Несчастную любовь приравняли к инфаркту
Исследователи следили за состоянием тех, кто испытывал любовные страдания. Ученые сравнили их с теми, у кого были проблемы с кровеносной системой.
Они проводили регулярное ультразвуковое исследование и МРТ-сканирование их сердец на протяжении. Полученные результаты привели ученых к выводу, что после пережитого стресса сердце влюбленных "временно ослабляется" до степени, которая характерна людей, перенесших инфаркт, передает Daily Mail.
Результаты исследования шотландских ученых были оглашены во время заседания Ассоциации научных исследований в Калифорнии. Специалисты представили доказательства того, что сердечная слабость при инфаркте, и ослабление сердца из-за стресса от любви — идентичны.
Кроме того, исследователи отмечают, что женщины больше подвержены таким проблемам, нежели мужчины. Ученые сделали вывод, что люди, переживающие болезненный разрыв со своими избранниками, должны строго наблюдаться у специалистов и принимать лекарства, аналогичные тем, что принимают при инфарктах.
Отметим, сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных причин смертности во всем мире. Лидером же по количеству летальных исходов, который превышает даже онкологические заболевания, является инсульт.
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