Высшее образование уменьшает риск инфаркта

Ученые Оксфордского университета выяснили, что высшее образование уменьшает риск сердечного приступа минимум на треть. К такому выводу специалисты пришли, собрав показатели более 500 тысяч пациентов.

Три с половиной года учебы в высшем учебном заведении сильно снижают риск возникновения сердечных заболеваний. Ученые объясняют это тем, что более образованные люди, в большинстве случаев, меньше курят, лучше питаются и следят за своим весом, пишет "Газета.ру"

Врачи утверждают, что образование увеличивает шансы найти высокооплачиваемую работу – это позволяет тратить больше на заботу о здоровье и покупать качественные продукты питания. Образование, по мнению ученых, сильнее генетики – даже у людей с наследственной склонностью к болезням сердца показатели были лучше, чем у участников исследования с отличными данными, но без дополнительных знаний.

Помимо этого, люди, имеющие за плечами только школьную программу, не уверены в себе и сильнее подвержены стрессу. Это увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний и повышает опасность возникновения воспалительных процессов в организме пациента.

По данным Минздравсоцразвития, сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте по смертности. Ежегодно от инфарктов умирает больше полумиллиона россиян. Это 39% от всех смертей в стране. Скорые в России ежедневно получают 25 тысяч вызовов, связанных с сердечными заболеваниями.