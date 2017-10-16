Почему у молодых случаются инфаркты

В последнее время сердечно-сосудистые заболевания – далеко не удел исключительно пожилых людей. Медики объяснили, почему инфаркты случаются у 30-летних.

Частыми причинами проблем с сердцем являются наследственность и стрессы, которые провоцируют формирование тромбов. Если у человека близкие родственники умирали от подобных заболеваний, ему необходимо особенно тщательно следить за здоровьем сердца и сосудов.

"До последнего времени от болезней сердца, как правило, страдали люди в возрасте 60 лет и старше. А сейчас с ними сталкиваются и молодые. Инфаркт миокарда может произойти в 26-28 лет", – цитирует заведующую дневным стационаром кардиодиспансера, врача-кардиолога высшей категории Елену Турушеву "АиФ в Омске". По ее словам, подобных случаев пока не так много, но они заставляют задуматься.

Признаки инфаркта – внезапная боль в сердце, потливость и потеря сознания. Однако симптомы могут быть иными. "Бывают ситуации, когда человек думает, что у него болит желудок, а на самом деле - сердце", – отметила Турушева.

Очень важно обращать внимание на первые предпосылки заболевания. К таковым относятся слабость, одышка или дискомфорт в грудной клетке, снижение работоспособности и внимания. "Возникли непривычные ощущения в грудной клетке – колыхание, клокотание, трепыхание? Не нужно ждать, следует обратиться к врачу", – утверждает кардиолог.

Но симптомов может и не быть. По словам заведующей детским кардиологическим отделением клинического кардиодиспансера Инны Солодкевич, часто дети, у которых обнаруживают порок сердца, на здоровье не жалуются. Как правило, они начинают говорить о проблеме, когда у них уже развилась хроническая сердечная недостаточность.

Чтобы уберечь себя от заболеваний сердца, стоит проводить профилактику. К основным мерам можно отнести здоровый образ жизни, занятия спортом, правильное питание, употребление в пищу меньшего количества соли и полноценный сон. Очень важно избегать стрессовых ситуаций.

Примечательно, что для сердца полезны аэробные нагрузки (прогулки на свежем воздухе, езда на велосипеде, плавание в бассейне). А вот статические – не очень хороши, то есть посещение тренажерного зала тем, у кого не все в порядке с сердцем, не рекомендуется. Врачи отметили, что вне зависимости от того, есть ли жалобы на сердце, необходимо раз в год делать ЭКГ.