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Экономика
Социально-ответственный бизнес: как спортивный стартап снизил цены на 30% во всей отрасли

Социально-ответственный бизнес: как спортивный стартап снизил цены на 30% во всей отрасли

Во времена потрясений не каждый бизнес в состоянии сохранить человеческое лицо. Социальная ответственность заиграла новыми красками сначала во времена ковида, а теперь в период экономических потрясений. Возможно ли развивать не только свой бизнес, но и всю отрасль, при этом получая выгоду и снижая цены для конечных потребителей? Совладелец сервиса для любителей спорта Findsport Александр Меркулов рассказал "Дни.ру", как он воплощал свои предпринимательские и гуманистические идеи в жизнь и что из этого вышло.
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Александр смело ворвался в ИТ-бизнес еще в юности, когда диджитал-технологии еще не были мейнстримом. В отсутствие спроса и правил отрасли, Меркулов с партнерами придумывали бизнес-процессы на ходу. Первый их бизнес был связан с веб-разработкой.

"Ты берешь справочник компаний, просто звонишь и говоришь "вам не нужно случайно сделать сайт?". Они говорят "нет" или "да, нужно, давайте присылайте своё коммерческое предложение", а ты даже не знаешь, что такое коммерческое предложение. Достаточно тяжело заставить себя взять и начать звонить незнакомым людям, предлагать какие-то услуги, которые еще сам никому не оказывал. Было страшно вначале, но когда "вкатываешься" в эту тему, становится легко, получается запросто находить общий язык с другими людьми", – вспоминает Александр Меркулов.

Разрабатывая веб-сайты, Александр погружался в бизнес клиентов и быстро разобрался не в какой-то узкой сфере, а в принципах предпринимательства. Стало ясно, что продавая время за деньги – не занимаешься бизнесом, а работаешь сам на себя. Нужен был уникальный продукт, который можно масштабировать и тиражировать.

В ходе разработки проекта для спортивных площадок Меркулов увидел “голубой океан”. У тысяч любителей спорта есть потребность в общедоступном агрегаторе, где можно выбрать нужный вид спорта, подходящую площадку и забронировать время. Идея пришлась по вкусу, и Александр Меркулов вместе с партнерами Дмитрием Крикуновым и Павлом Петриковым создали стартап. Findsport – так они назвали свой поисковик, задуманный как Booking.com для спортсменов. Создали сам продукт, на первых порах в основном он был нацелен на игровые виды спорта. Но вот внедрять Findsport в массы приходилось, что называется, с боем.

Автоматизация спорта находилась на тот период в зачаточном состоянии. Она еще не перешла в стадию масс-маркета. А Александр фактически пытался перепрыгнуть несколько этапов эволюции отрасли, внедрив агрегатор, минуя этапы унификации и засилья множества мелких сервисов. Интуитивно понимая закономерности развития целых отраслей, партнеры разработали сервис “из будущего”. Рынок оказался не готов. Идея рисковала провалиться.

"Я приходил к руководству футбольного поля и говорил: "Вот у нас есть система, с помощью которой вы, во-первых, можете привлекать новых клиентов, соответственно это дополнительные деньги. Во-вторых, вы можете уйти от бумажного расписания на электронную форму, которая никогда не потеряется и доступна онлайн. И к удивлению, мы столкнулись с тем, что интерес к этому был нулевой".

Однако огромный спрос на растущем рынке неизбежно стимулировал открытие новых объектов. Между площадками началась реальная конкуренция, рынок переворачивался в сторону клиента. А клиент, в свою очередь, уже вызывал такси через сайт или приложение, а не по телефону, и хотел таким же образом бронировать место, чтобы по вечерам гонять мяч или играть с друзьями в теннис. Бурная цифровизация предопределила растущую аудиторию Findsport – как со стороны спортсменов, так и со стороны площадок. Через два года после появления Findsport Александр Меркулов и Павел Петриков продали свое интернет-агентство, этот бизнес уже был утомительным и не приносил необходимой прибыли.

На данный момент через Findsport ежемесячно проходит более 3000 бронирований в Москве, Петербурге и еще 13 городах, ежемесячная аудитория – около 100 тыс. человек, подключено более 400 площадок. По оценкам Меркулова, за счет агрегатора площадки получают в среднем 20% от общего объёма своей выручки. Важно, что сервис помогает не только спортсменам, но и в целом отрасли – накопленный объем открытых данных помогает тем, кто сам думает открыть собственный объект и зарабатывать на этом. Потенциальные владельцы футбольного манежа или теннисного корта могут изучить спрос, насколько заполнены аналогичные объекты, какое время наиболее востребовано и сколько стоит час занятий. Это по сути готовая финансовая модель, которая четко дает понимание, выгодно или нет идти в какой то вид спорта как бизнес.

Александр Меркулов осознает и ценит социальную ответственность своего бизнеса. Принимает участие в цифровой трансформации на уровне государства – входит в рабочую группу Минспорта РФ, которая занимается проектированием будущего цифрового ландшафта спорта. Неоднократно участвовал в "Цифровой прокачке" в регионах, где презентовались решения, полезные для планов развития спорта.

По словам Александра Меркулова, главные результаты цифровизациия спортивной отрасли – это повышение конкуренции и вытекающее из этого снижение цен для тех, кто хочет заниматься спортом. Площадки сравнивают себя с другими объектами, стараются работать над своей репутацией, ведь плохие отзывы бьют по бизнесу.

"Мы действительно изменили рынок. Цены стали прозрачными и адекватными относительно качества сервиса. Такие виды спорта как футбол или волейбол ушли от схем, применявшихся до FindSport. Тогда, чтобы поиграть в зале, нужно было сначала звонить и спрашивать о времени, потом приезжать лично, и на встрече человеку ставили цену в зависимости от его платежеспособности. Деваться некуда – платили, потому что попробуй найди что-то другое", – рассказывает предприниматель.

Как резюмирует Меркулов, сейчас цены ниже примерно на 30%, чем они были лет 5-7 назад. И при этом выигрывают все: клиент получает качественный и понятный сервис, спортивные объекты используют гибкое ИТ-решение, позволяющее оптимизировать внутренние административные процессы, а также увеличивают свою загрузку вне "прайм-тайма" за счет технологий и маркетинга.


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Александр Меркулов. Фото: из личного архива
Автор: 5 июля 2022, 10:27

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