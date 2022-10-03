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Экономика
Самозанятыми в Москве зарегистрировались более 1,1 миллиона человек

Самозанятыми в Москве зарегистрировались более 1,1 миллиона человек

Пятая часть всех самозанятых в России зарегистрирована в Москве. На 1 сентября текущего года число плательщиков налога на профессиональный доход в столице достигло 1,11 миллиона человек.
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С января по август число самозанятых в Москве увеличилось на 241 тысячу человек. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Он уточнил, что их суммарный доход с начала 2019 года по 1 сентября 2022-го достиг 483 миллиардов рублей. "165 миллиардов рублей они заработали за восемь месяцев этого года", – отметил Ефимов.

За восемь месяцев 2022 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 7,6 миллиарда рублей. Это на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра.

Власти столицы создают все условия для самозанятых. Для них создана экосистема "Самозанятость в руки". Специалисты готовят кандидата к ведению собственного дела и выходу на рынок.

Будущие самозанятые могут получить индивидуальные консультации, для них проводят семинары и тренинги, помогают в регистрации статуса самозанятого, в составлении бизнес-плана и даже поиске клиентов.

На сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы" для самозанятых действует цифровая экосистема "Все о самозанятости от а до я". В одном месте собраны меры поддержки и обучающие программы.

В Москве больше всего самозанятых работает в пассажирских и грузоперевозках. Также они занимаются сдачей квартир в аренду, репетиторством, консалтингом, маркетингом, предоставляют IT и бухгалтерские услуги.

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Фото: Mos.ru
Автор: 3 октября 2022, 13:34 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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