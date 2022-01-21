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Экономика
Кто сможет получить налоговый вычет за 2021 год

Кто сможет получить налоговый вычет за 2021 год

Какие налоговые вычеты можно получить – в материале "Дни.ру".
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Федеральная налоговая служба (ФНС) напоминает россиянам, что получить налоговый вычет могут лишь те граждане, которые трудоустроены официально и уплачивают НДФЛ. На такую помощь от государства не могут рассчитывать безработные, а также индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы.

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Налоговый вычет могут получить ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и лица, пострадавшие от воздействия радиации. На это также имеют право участники испытаний ядерного оружия, инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие с ранениями и узники концлагерей.

В России возможен вычет по расходам на благотворительность. Сумма должна быть перечислена благотворительным организациям, социально ориентированным НКО, религиозным организациям или другим. Вычет не должен превышать 25% полученного за год дохода.

Учащиеся и их родители, опекуны, родные браться и сестры тоже могут получить компенсацию от государства. Налоговый вычет возможен, если ребенок до 24 лет проучился платно на очной форме обучения. Также государство может вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом – до 15,6 тысячи рублей. Это новый вид налогового вычета, подробнее о котором рассказывается на сайте ФНС.

В стране также возможно получить вычет по расходам на накопительную часть трудовой пенсии, при продаже имущества, при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок. Проконсультироваться по данным вопросам можно в отделениях ФНС. Также работает единый контакт-центр службы – 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

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Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 18:27 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

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