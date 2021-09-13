В Минтруде планируют выплачивать маткапитал отцам

Отцы детей, родившихся от суррогатных матерей, смогут получать материнский капитал с 2022 года. Соответствующие поправки в законодательство хотят продвинуть в Министерстве труда и социальной защиты России.
В ведомстве планируют до конца сентября направить в правительство России инициативу о внесении данных изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". А до конца года законопроект хотят внести и в Госдуму, сообщают "Вести Подмосковья".
Популярные темы форума
Соседи мешают спать
Ненавижу свою мать
Как вы относитесь к богатым людям?
Плохое настроение
Кто знает?
Рвота это признак коронавируса?
Так люблю Россию и никогда не уеду отсюда
Всем привет, кто-нибудь помогите
Совместимость знаков зодиака