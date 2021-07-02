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Экономика
В России придумали новую страховку для пенсионеров

В России придумали новую страховку для пенсионеров

Пенсионеры в России могут получить новую страховую услугу. Все подробности – в материале "Дни.ру".
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Президент страховой компании "Совкомбанк Жизнь" Жанна Гончарова рассказала, что мера будет рассчитана на граждан, которые полностью или частично лишились способности к самообслуживанию. Новую страховую услугу для пенсионеров в России сейчас обсуждают Министерство финансов и Центробанк.

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Как отметила Гончарова, идея является реакцией на указ президента Владимира Путина о национальных целях, среди которых – увеличение продолжительности жизни населения. Она пояснила, что российским пенсионерам, с одной стороны, понадобятся деньги, с другой – медицинская помощь и уход.

Генеральный директор страховой компании "Сбербанк Страхование жизни" Игорь Кобзарь сообщил, что услугу будут оказывать специальные медицинские центры. Он отметил, что необходимо внести изменения в закон, чтобы страховщики могли инвестировать средства в строительство и поддержание таких учреждений.

Однако некоторые эксперты скептически отнеслись к идее новой страховки для пенсионеров в России, сообщает РБК. По их мнению, такая система вряд ли получит широкое распространение, потому что не все граждане могут себе позволить страховые взносы на подобные услуги.

Ранее стало известно, какие пенсионеры в России имеют право на новые льготы. Об этом Вы можете прочитать здесь.

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Фото: Сергей Ведяшкин /АГН Москва
Автор: 2 июля 2021, 10:15 Источник: РБК ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость788434
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Не получилось страны, не получилось. Опять махровый антикоммунизм по всем программам ТВ и СМИ.Опять предатели герои и США, США, США. Отсшаздили страну по полной и опять тоже самое. На Великой Отечественной далеко не проедешь. Опять лживые фильмы типа Подонки и пр. Не было из детей диверсантов не было. Враньё, враньё. На вранье СТРАНУ не построишь. Не пойду на выборы в стране предателей. Горбачёв <цензура> КПСС, предатель, Ельцин <цензура> КПСС предатель и т.д. КПРФ ни одного умного шага, ни одного. А Единая Россия партия ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ
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