Женщина впервые возглавила ВТО

Впервые в истории Всемирной торговой организации ее генеральным директором станет женщина. Произойдет это эпохальное событие 1 марта 2021 года. Честь стать первой женщиной-главой ВТО досталась Нгози Оконджо-Ивеале из Нигерии, передает Общественная служба новостей. Вдобавок ко всему она станет и первой африканкой на этой должности.
Популярные темы форума
В чем правда Навального?
Запах изо рта
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
У дочери началось
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
Покрасить волосы в розовый?
Надо ли пороть детей
гибнет всё живое
Мы наняли репетитора.
Как жить с мужчиной который изменил?