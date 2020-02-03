Россия заняла второе место среди стран с самым дешевым бензином

Россия заняла второе место в рейтинге стран с самыми низкими ценами на бензин. Стоимость автомобильного топлива АИ-95 на начало 2020 года в России составляет 45,8 рубля за литр, пишет РИА Новости.
Дешевле бензин только в Казахстане – 27,7 рубля за литр. Дороже всего данный вид топлива стоит в Нидерландах – 117,7 рубля за литр. При этом в рейтинге доступности бензина Россия занимает лишь 17-е место, отмечает НСН.
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