Россияне могут лишиться части зарплаты и новогодних премий

В преддверии праздников граждане России по привычке ждут от своих работодателей приятных бонусов в виде выплат к Новому году. Однако предприниматели могут отказаться от выплат так называемой тринадцатой зарплаты своим сотрудникам. Почему новогодних премий может не быть, рассказал экономист.

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