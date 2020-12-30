Эксперты ожидают сильный рост цен на жилье в России в 2021 году

Руководитель портала "Мир квартир" Павел Луценко считает, что в 2021 году россиян ждёт существенный рост цен на недвижимость. Он станет продолжением процесса подорожания, который начался в уходящем году.
По словам Луценко, новое жильё может подорожать на 10-12%, а на вторичном рынке цены могут взлететь на 5-7%. Эксперт пояснил, что к этому может привести продление программы льготной ипотеки и возможное снижение ключевой ставки Центробанком России, сообщает Ura.ru.
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