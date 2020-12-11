Ипотеку выплатят не все: экономист предрек разорение россиян к концу 2021 года

В пятницу, 11 декабря, Минстрой России объявил о неминуемом росте цен на недвижимость. Также к концу 2021 года ожидается снижение ипотечной ставки. Многие граждане страны могут попросту обанкротиться. Некоторым не стоит брать ипотеку, поскольку выплатить ее будет нелегко. Такой неутешительный прогноз сделал в беседе с URA.RU экономист Виталий Калугин.
По данным Минстроя России, в следующем году цена на квадратный метр в среднем составит 49 тысяч рублей. Но застройщики прогнозируют рост цен на квартиры в новостройках выше инфляции. По их мнению, рост составит 12%. Виталий Калугин считает, что при сохранении льготной ипотеки цены на новостройки все равно вырастут.
"В таком случае брать первичку под 6,5%, которая станет на 10% дороже, будет даже хуже, чем брать вторичное жилье под 7,5-8%", – рассказал эксперт.
Также он предостерег россиян от неправильных инвестиций. Калугин уверен, что сейчас не надо вкладывать деньги в недвижимость и брать ипотеку. Лучше резервные средства отправить на вклад.
Что еще хуже, граждане будут покупать квартиры за заемные средства, а доходы россиян в ближайшие три года однозначно не увеличатся. Поэтому вполне возможно, что к концу следующего года многие взявшие ипотеку просто не смогут ее платить и разорятся.
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