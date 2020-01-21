Хакеры провели мощнейшую в истории атаку на Сбербанк

Представители Сбербанка заявили об отражении самой мощной в своей истории DDOS-атаке. Предыдущим рекордом стало нападение в 30 раз слабее, сообщает RT.
Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов отметил, что преступники готовились к атаке с осени 2019 года. Функционер добавил, что она была выполнена с помощью автономных устройств интернета вещей. По словам Кузнецова, системы банка отразили атаку в автоматизированном режиме. Нападение не имело последствий.
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