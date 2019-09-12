ЦБ отозвал лицензию у "ГринКомБанка"

В четверг, 12 сентября, Центральный банк России лишил лицензии иркутский "ГринКомБанк". Организация занимала 410-ю позицию в банковской системе по величине активов. Об этом сообщает телеканал РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт ЦБ.
Причиной отзыва лицензии стало то, что "ГринКомБанк" уменьшил объем своих средств ниже уставного капитала и вовремя не исправил ситуацию по распоряжению регулятора. Кроме того, кредитная организация нарушила нормативные акты ЦБ и федеральные законы, которые регламентируют банковскую деятельность.
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