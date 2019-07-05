В России резко подорожает страховка автомобиля

В России в ближайшее время цены на ОСАГО вырастут минимум на 15%. Об этом предупредил научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве Российской Федерации Андрей Языков.
По словам эксперта, рост цен будет обусловлен увеличением выплат по ОСАГО – с 500 тысяч до двух миллионов рублей возрастет сумма максимальной компенсации при нанесении вреда жизни и здоровью. В свою очередь глава "Ингосстраха" Михаил Волков добавил, что 85% водителей переплачивают за обязательный страховой полис из-за небольшого процента тех, кто чей стаж является аварийным, пишет URA.ru.
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