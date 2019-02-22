Минпромторг не счел "девяток яиц" обманом покупателя

Минпромторг не нашел подводов считать обманом покупателей упаковку с фасовкой по девять яиц. Об этом сообщает портал "Реальное время" со ссылкой на "Известия".

Как рассказал изданию замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, никакого регламента по упаковке этого товара, устанавливающего численность яиц, нет. Как сообщает "Царьград" со ссылкой на эксперта такой подход можно считать "маркетинговой уловкой" производителей. Ранее противники такой упаковки призывали ввести единые стандарты упаковки, напоминает udm-info.ru.