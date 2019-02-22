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Экономика

Минпромторг не счел "девяток яиц" обманом покупателя

прочитано 325 раз

Минпромторг не нашел подводов считать обманом покупателей упаковку с фасовкой по девять яиц. Об этом сообщает портал "Реальное время" со ссылкой на "Известия". 

Как рассказал изданию замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, никакого регламента по упаковке этого товара, устанавливающего численность яиц, нет. Как сообщает "Царьград" со ссылкой на эксперта такой подход можно считать "маркетинговой уловкой" производителей. Ранее противники такой упаковки призывали ввести единые стандарты упаковки, напоминает udm-info.ru.

22 февраля 2019, 19:26

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