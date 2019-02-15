Центробанк лишил лицензии организацию "АРБ-Инкасс"

Центральный банк России отозвал лицензию у зарегистрированной в Москве небанковской кредитной организации "АРБ-Инкасс", передает RT. Сообщается, что компания допустила уменьшение величины собственных средств до уровня ниже, чем уставной капитал. Отмечается, что основным видом деятельности "АРБ-Инкасс" является инкассация денежных средств. Сокращение спроса клиентов на эту услугу у этой организации значительно подорвало ее финансовое положение.
Артист сделал публичное заявление в соцсети
Расценки на шоу Примадонны вызвали бурю негодования в Сети
Певице отказали в оформлении пенсии
Говорят, что молодой человек получил хороший гонорар