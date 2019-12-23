Названы самые закредитованные регионы России

Эксперты рассказали, какие российские регионы являются самыми закредитованными. Согласно результатам исследования РИА Новости, в список попали Калмыкия, Тува и Курганская область. Меньше всего займов у жителей Ингушетии, Крыма и Севастополя.
Расчет производился на основе данных Росстата и Банка России. Специалисты соотнесли среднедушевой долг по банковским кредитам у экономически активного населения и годовую заплату, передает телеканал "360".
Кроме того, эксперты выяснили, что за последние три года россияне стали чаще брать кредиты. Так, с 1 ноября 2019 года объем займов увеличился на 19,4%. В то же время рост средней заработной платы за этот же период составил всего 8,9%, уточняет URA.ru.
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