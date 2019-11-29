ЦБ лишил лицензии Осколбанк

Центральный банк отозвал лицензию у Осколбанка. Организация не сможет осуществлять банковские операции с 29 ноября 2019 года, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Согласно официальному приказу зампреда ЦБ Василия Поздышева, Осколбанк неоднократно нарушал федеральные законы и нормативные акты. Кроме того, организация не отправляла в уполномоченные органы данные о финансовых операциях, подлежащих контролю, передает телеканал "360".
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