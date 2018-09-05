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Экономика

Союз вкладчиков намерен изменить статус Центробанка на референдуме

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
Союз вкладчиков намерен организовать референдум для изменения статуса Центробанка. Сейчас регулятор не является органом государственной власти, считает себя независимым юридическим лицом, а потому никому не подчиняется.
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Политику Центробанка не раз критиковал Союз вкладчиков – общественная организация, созданная после волны банкротств и санаций банков, инициированных регулятором. Глава организации Николай Николаев надеется, что ему и его активистам удастся организовать и провести референдум по изменению статуса Центробанка.

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Как рассказал Николаев в интервью радиостанции "Эхо Москвы", Союз вкладчиков заручился поддержкой политиков в регионах. К ним организация обратилась в преддверии единого дня голосования.

Шансы на проведение референдума Николаев оценивает как высокие и приводит в пример недавнее решение Центризбиркома, одобрившего проведение референдума на тему планируемых изменений в пенсионное законодательство.

"После проведения референдума по пенсионной реформе у такого инструмента народного волеизъявления станет больше сторонников среди простых граждан, будет отлажена сама процедура", – сказал Николаев.

Говоря о проблемах вкладчиков, которые потеряли заработанные средства в банках с отозванной лицензией, он назвал несколько механизмов, позволяющих их решить.

В первую очередь речь идет о реакции президента. Николаев напомнил, что в начале этого года Союз вкладчиков собрал около 30 тысяч подписей под обращением к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы граждан, которые потеряли свои сбережения из-за неэффективной политики Центробанка.

Фото: vk.com/club150873952

Второй механизм, по мнению общественного деятеля, это Госдума. Союз вкладчиков продолжает работать с депутатами, и у большинства из них есть понимание, сочувствие и желание помочь.

Напомним, что в середине августа Союз вкладчиков России в специальном обращении попросил всех кандидатов на высшие избираемые посты высказать свое отношение к действиям Центрального банка. Общественная организация встревожена волной банкротств, прокатившейся по банковской системе страны.

По данным союза, сегодня в России насчитывается около 300 тысяч вкладчиков, потерявших свои сбережения в результате банкротств финансовых организаций. Немалая часть граждан хранили в банках суммы, превышающие страховые выплаты.

5 сентября 2018, 15:06

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