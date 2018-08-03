Новый промышленный банк лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию у Нового промышленного банка. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте регулятора.
Финансовая организация не исполняла законы России и нормативные акты ЦБ, передает Russia Today. Новый промышленный банк не является участником системы страхования вкладов.
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