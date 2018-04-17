Прецедентная "мина" для ОАЭ

Рука Лондона дотянулась до арабского правосудия. По запросу британского суда в Объединенных Арабских Эмиратах арестована яхта Luna, принадлежащая семье бизнесмена из России Фархада Ахмедова. Судно попало под арест по решению суда Международного финансового центра Дубая (ДФМЦ) в качестве обеспечительной меры. Фактически суд ДФМЦ просто продублировал ранее вынесенный вердикт британского Высокого суда.

Задержание яхты произошло, когда она находилась в порту Рашид для проведения необходимых процедур в рамках техобслуживания, сообщает издание The Gulf News. Судно стоимостью более 500 миллионов долларов стало предметом спора в рамках бракоразводного процесса Ахмедова с женой. Важно отметить, что супруги официально развелись в России в 2000 году, но в 2013-м лондонский суд почему-то решил заняться этой историей. По инициативе экс-супруги бизнесмена Высокий суд Лондона стал рассматривать иск о разделе имущества. Британская Фемида решила не принимать во внимание ни то, что бизнесмен добровольно и регулярно выплачивает Татьяне Ахмедовой приличную сумму на ее содержание и содержание общих детей, ни то, что причиной развода стала ее измена (женщина подтвердила это сама).

Масла в огонь подлило ухудшение российско-британских отношений. Вероятно, первой жертвой этих "недипломатических" разборок и стал Фархад Ахмедов. Не исключено, что свою роль могли сыграть и высказывания россиянина о двуличности английской Фемиды, и его заявления о поддержке России в споре с Западом.

"Привет" из Лондона прилетел туда, где его меньше всего ждали. Было бы логично, если бы подобное произошло в одном из европейских или американских портов. Но для Эмиратов эта история никак не является рядовой. Хотя, конечно, не стоит забывать, что нынешняя система судов в арабской стране по большей части – результат работы юристов из Великобритании. Но правда и то, что верховенство шариатских норм в вопросах семьи в Дубае продолжает действовать. А согласно им, при разводе из-за неверности супруги пострадавшей стороной однозначно признается мужчина. И он вправе выставить бывшую жену за дверь, как говорится, в том, в чем она была.

Как отмечают эксперты, подобный прецедент опасен для самих жителей Дубая. Получается, что суды отныне смогут оправдывать загулявших жен шейхов, любящих устраивать шопинг в Лондоне, отдавая им половину имущества и денег обманутых мужей. Очевидно, что британцы создали такие судебные системы для наращивания своего влияния в регионе. Подобное можно было наблюдать ранее в ряде стран. И после однократного вердикта остальные суды стран вынуждены ориентироваться на первый прецедент. А в Эмиратах такого рода исход бракоразводного процесса вообще рушит и судебные, и гражданские, и, возможно государственные устои.

Видимо, поняв, что дело может обернуться серьезными проблемами для всего государства, представитель суда Международного финансового центра Дубая на днях сделал заявление, что фонд Фархада Ахмедова, который распоряжается яхтой, может обжаловать вынесенное решение об аресте яхты.

Местные юристы отмечают, что решение суда ДФМЦ идет вразрез с Международным морским правом, которое гласит, что получить ордер на арест судна можно лишь при наличии требований, основанных исключительно на нем. А суд ДФМЦ вынес решение, исходя из постановления английского суда, который рассматривал дело, не имеющее отношения к Международному морскому праву.

Вынесенный вердикт может негативно сказаться и на имидже Дубая как "инвестиционного рая" и гаранта финансовой стабильности и безопасности. Да и Dubai Drydocks, где стоит Luna, – всемирно известная компания, которая не может допускать подобных ситуаций. Владельцы дорогих судов знают, что этой компании присущ исключительно педантичный и прозрачный подход к своим клиентам. Скандал с Ахмедовым может круто изменить мнение владельцев люксовых судов к Dubai Dry docks в худшую сторону.

Еще существует вероятность, что эти разумные доводы будут приняты апелляционной инстанцией суда в Дубае, и она не станет площадкой для семейных разборок, в которых одна сторона – это мусульманин – резидент ОАЭ, а вторая – истец, действия которого могут трактоваться и как нарушение уголовного законодательства. Юристы надеются, что в итоге будет вынесено решение, которое будет соответствовать принципам закона Объединенных Арабских Эмиратов, которые действуют "на благо тех, кто выбрал эту страну для жизни и бизнеса, или намерен это сделать в будущем".