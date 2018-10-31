У Международного банка Санкт-Петербурга отозвали лицензию

Международный банк Санкт-Петербурга лишился лицензии из-за дыры в бюджете в размере 15,5 миллиарда рублей, передает Ura.ru. Кредитная организация занимала 116-е место в банковской системе России.
Центральный банк России дважды за год применял в отношении Международного банка Санкт-Петербурга меры надзорного воздействия. Однако руководство и собственники банка не принимали эффективных мер по нормализации его деятельности, сообщили в пресс-службе регулятора.
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