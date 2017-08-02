Банк "Крыловский" лишился лицензии

Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированной в Краснодаре кредитной организации "Крыловский", говорится в сообщении пресс-службы регулятора. По состоянию на 1 июля банк занимал 349-е место в банковской системе России, передает RT.