Самый богатый бизнесмен сбросил Гейтса с трона

Глава и основатель сервиса Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в мире. Счетчик Forbes, отображающий в реальном времени состояния самых богатых людей планеты, передвинул Билла Гейтса на второе место.

Счетчик Forbes, в режиме реального времени отображающий финансовое состояние самых богатых людей планеты, передвинул главу Microsoft Билла Гейтса на второе место в рейтинге. Его жалкие 90 миллиардов долларов смог перебить глава и основатель Amazon Джеф Безос, сообщает "Газета.ru".

Если верить счетчику, сейчас состояние Джефа Безоса составляет 90,3 миллиарда долларов. Это на триста миллионов долларов больше, чем у основателя Microsoft. Впрочем, если акции Amazon немного просядут, а Microsoft поднимутся, Билл Гейтс снова вырвется вперед. Но, как отмечают аналитики, у Безоса все же положение более устойчивое и поэтому вероятнее всего имя нового самого богатого бизнесмена мира – именно Джеф Безос.

Третий в списке, испанец Аманцио Ортега, владелец торговой марки Zara, отстает от рекордсменов на семь миллиардов долларов. Поэтому эксперты не рассматривают пока что его как возможного победителя в мировом первенстве толстосумов.