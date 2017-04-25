Названа лучшая банкнота 2016 года
Пресс-служба сообщества сообщила, что в 2016 году было выпущено почти 120 новых купюр, половина из которых выполнена в обновленном дизайне. Примечательно, что в последний раз Швейцарский банк менял изображение на банкнотах 20 лет назад, передает "Газета.ru".
Международное банкнотное сообщество выбрало 50���� франков лучшей банкнотой 2016 года. Нацбанк ���� выпустил новую банкноту впервые за 20 лет.�� pic.twitter.com/fWDCuE6sxy— Alexander (@avaza1972) 25 апреля 2017 г.
На новой зеленой купюре изображены парашютист в горах и одуванчик в руке человека. Члены сообщества уточнили, что банкнота создана с помощью новой трехслойной системы защиты.
Мальдивы. Банкноты. 1000 руфий. Черепаха. Кит. UNC. 2015 https://t.co/M5UitfNryt pic.twitter.com/A7AVPmcxZX— VP-coins (@vpcoins) 15 марта 2017 г.
Помимо 50 швейцарских франков, на звание лучшей купюры 2016 года претендовали 1000 мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и пять фунтов стерлингов. На первой купюре на синем фоне изображены кит и черепаха в море, на второй – пантера и тигр в дикой природе. На последнюю банкноту поместили изображение шотландской писательницы Нэн Шепард.
500 pesos argentinos.. unos 33$.. 34.000bs.. y pensar que hace menos de una decada, Argentina estaba quebrada.. pic.twitter.com/2ldrW0Dgyw— Ramoncito (@LDRamoncito905) 13 июля 2016 г.
Напомним, в соответствии с решением Центробанка, на новой купюре в 200 рублей будут изображены памятные места Севастополя, а именно – памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.
На банкнотах в 200 и 2000 рублей изобразят Севастополь и Дальний Восток.В финале... pic.twitter.com/3OtKa7VZLm— Вовик Петров (@RadiumResort) 9 октября 2016 г.
В то же время на банкноте в 2000 рублей появятся символы Дальнего Востока. На купюре будут изображены мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.
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