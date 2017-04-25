Названа лучшая банкнота 2016 года

Международное банкнотное сообщество выбрало лучшую купюру 2016 года. Ей стала банкнота в 50 швейцарских франков.

Пресс-служба сообщества сообщила, что в 2016 году было выпущено почти 120 новых купюр, половина из которых выполнена в обновленном дизайне. Примечательно, что в последний раз Швейцарский банк менял изображение на банкнотах 20 лет назад, передает "Газета.ru".

Международное банкнотное сообщество выбрало 50���� франков лучшей банкнотой 2016 года. Нацбанк ���� выпустил новую банкноту впервые за 20 лет.�� pic.twitter.com/fWDCuE6sxy — Alexander (@avaza1972) 25 апреля 2017 г.

На новой зеленой купюре изображены парашютист в горах и одуванчик в руке человека. Члены сообщества уточнили, что банкнота создана с помощью новой трехслойной системы защиты.

Помимо 50 швейцарских франков, на звание лучшей купюры 2016 года претендовали 1000 мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и пять фунтов стерлингов. На первой купюре на синем фоне изображены кит и черепаха в море, на второй – пантера и тигр в дикой природе. На последнюю банкноту поместили изображение шотландской писательницы Нэн Шепард.

500 pesos argentinos.. unos 33$.. 34.000bs.. y pensar que hace menos de una decada, Argentina estaba quebrada.. pic.twitter.com/2ldrW0Dgyw — Ramoncito (@LDRamoncito905) 13 июля 2016 г.

Напомним, в соответствии с решением Центробанка, на новой купюре в 200 рублей будут изображены памятные места Севастополя, а именно – памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

На банкнотах в 200 и 2000 рублей изобразят Севастополь и Дальний Восток.В финале... pic.twitter.com/3OtKa7VZLm — Вовик Петров (@RadiumResort) 9 октября 2016 г.

В то же время на банкноте в 2000 рублей появятся символы Дальнего Востока. На купюре будут изображены мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.