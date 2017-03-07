Сечину и Миллеру будут начислять зарплату по-новому

В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году предложил ввести систему оценки труда топ-менеджеров госкомпаний, напрямую зависящую от эффективности их работы. Однако вполне возможно, что от этой идеи придется отказаться, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на экспертов и чиновников, которые участвуют в обсуждении.

С инициативами по модернизации системы расчета выступали Росимущество, Минэкономразвития и специалисты из "открытого правительства". Наибольшей поддержкой заручилась идея двухфазной модели оплаты труда, где 50% вознаграждения зависит от эффективности работы и еще 50% составляет фиксированный годовой оклад.

Росимущество и Минэкономразвития предложили добавить третью – также фиксированную – часть (33%, но не более 12 годовых окладов). Суть заключается в поощрении активности топ-менеджеров, особенно если они работают в убыточной компании с низким уровнем ключевых показателей эффективности.

Членам комиссии предстоит провести еще одно совещание и решить, дорабатывать ли эту идею. По словам некоторых экспертов, все может остаться без изменений, поскольку госкомпании не хотят, чтобы им связывали руки.

Отметим, что "Роснефть", где исполнительным директором является Игорь Сечин, занимает первое место по размеру вознаграждений. За ней следует "Газпром", председатель правления которого – Алексей Миллер. Вполне логично, что эти топ-менеджеры больше всех заинтересованы в благоприятном исходе спора о системе расчета зарплат.