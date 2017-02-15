Сколько заработали топ-менеджеры "Роснефти"

Не секрет, что управленцы зарабатывают гораздо больше, чем другие сотрудники. Крупнейшая российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, раскрыла данные о выплатах своим топ-менеджерам.

Члены правления ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" заработали в 2016 году 3,696 миллиарда рублей, что соответствует уровню выплат по итогам предыдущего года. Это следует из ежеквартального отчета, размещенного на сайте компании.

Отметим, что в настоящее время в правление "Роснефти" входят десять человек. Таким образом, каждый из топ-менеджеров заработал около 369 миллионов рублей.



В целом заработная плата топ-менеджеров составила 572 миллионов 275 тысяч рублей, снизившись на 16% по сравнению с предыдущим годом. Премии сохранились на уровне 2,006 миллиардов рублей. При этом остальные выплаты увеличились незначительно: с 912 миллионов 369 тысяч рублей в 2015 году до 1,004 миллиарда рублей в 2016-м.

Между тем высокие доходы топ-менеджеров российских госкомпаний – явление вполне обыденное. Как писали Dni.Ru, главе "Почты России" Дмитрию Страшнову, получившему в 2014 году премию в размере 95,4 миллиона рублей, уголовное наказание не грозит. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявлял, что все премии руководству "Почты России" выплачиваются строго в соответствии с действующим законодательством.