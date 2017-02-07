Курсу доллара предсказали рекордное падение

Отечественная валюта продолжает постепенно укрепляться. Хорошую поддержку рублю в этом оказывает активный спрос на российские активы, и в первую очередь на облигации федерального займа.

Кроме того, рынок ждет от ОПЕК официальную статистику по соблюдению квот на сокращение добычи нефти. По мнению Петра Пушкарева, шефа-аналитика ГК TeleTrade, этот факт уже заранее оказывает поддержку ценам. "Цены на марку Brent будут и дальше колебаться в пределах 54,7-57,5 долларов – но при случае реален и прорыв выше новогодних максимумов к отметке в 60 долларов за баррель", – приводит слова эксперта "Российская газета".



Ранее сообщалось, что Иран готов нарастить добычу нефти до 4 миллионов баррелей в сутки вопреки сделке с ОПЕК. Напомним, в соответствии с соглашениями нефтедобыча Ирана не должна превышать 3,8 миллиона баррелей. Тем не менее нефть продолжала медленно расти.

Несмотря на то, что разница в 1,8 миллиона баррелей не столь велика, тем не менее это может стать причиной недовольства других стран картеля, которые пошли на добровольные сокращения. В этом случае нефть сможет опуститься на 3-4 доллара – до 53 доллара за баррель и ниже. Соответственно, доллар может подняться в цене до 61-62 рублей.

Если же реакции ОПЕК на увеличение добычи в Иране не последует, то в период с 13 по 15 февраля или даже раньше, курс доллара имеет серьезные шансы опуститься до 57 рублей и ниже. Напомним, последний раз курс доллара опускался ниже 57 рублей 21 июля 2015 года. Курс евро, вероятнее всего, будет колебаться по отношению к доллару в широком диапазоне 1,0550-1,0850.

Эксперт полагает, что на сегодняшний день шансов на сценарий с укреплением рубля больше. Это следует учитывать перед праздничными выходными 23-26 февраля, особенно тем, кто собирается на отдых и планирует покупку валюты, предупреждает аналитик.

Ранее сообщалось, что глава миссии Международного валютного фонда в России Габриэль Ди Белла поддержал механизм абсорбирования дополнительных доходов российского бюджета. Он назвал действия Минфина по закупке валюты позитивным событием. По мнению главы миссии, это позволит снизить зависимость курса рубля от нефти.



