Курс доллара поставил новый антирекорд

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На Московской бирже курс доллара обновил очередной антирекорд. Стоимость американской валюты опустилась ниже 59 рублей, сообщает "Газета.ru".
В 20:32 мск доллар стоил 58,86 рубля. Это самый низкий показатель, зафиксированный в 2017 году.
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