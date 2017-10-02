ЦБ лишил лицензии крупный столичный банк

Центробанк отозвал лицензию у московского акционерного банка "Темпбанк", передает РИА ФАН. По данным регулятора, модель бизнеса организации была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. На балансе банка обнаружен значительный объем "неработающих" активов.

По величине активов Темпбанк занимал 174-е место в банковской системе страны. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.